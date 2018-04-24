Başkan Saraoğlu: Öncelikli hizmet politikamız ilçemizi vatandaşlarımızla birlikte yönetme

Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, göreve geldikleri günden itibaren ilçeyi vatandaşlarla birlikte yönetme düşüncelerini öncelikli hizmet politikası olarak hayata geçirdiklerini söyledi.Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat...

Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, göreve geldikleri günden itibaren ilçeyi vatandaşlarla birlikte yönetme düşüncelerini öncelikli hizmet politikası olarak hayata geçirdiklerini söyledi.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Yönetim Kurulu üyeleri Ali Rıza Güneş, Yılmaz Özen ve Gökhan Sığanık, Başkan Mehmed Ali Saraoğlu’nu, makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Saraoğlu; “İlçe ekonomisini güçlendirmek adına esnafın her zaman yanında olduk. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizi vatandaşlarımızla birlikte yönetme düşüncemizi öncelikli hizmet politikamız olarak hayata geçirdik. Bu hedefi gerçekleştirmek için esnafımızın yanında yer alıyor, kendilerine destek olmaya devam ediyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası yeni yönetiminin yapmış olduğu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Saraoğlu, sohbet havasında geçen ziyarette ayrıca ilçede yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.(EFE)