Başkan Şimşek: Yerel yönetimlerin en önemli organı belediyedir

Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, Kütahya’da görev yapan resmi kurum ve kuruluşların müdürlerini ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaretlerde belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Şimşek, yaptığı açıklamada, ’’Yerel yönetimlerin en önemli organı belediyedir. Resmi kurum ve kuruluşlarımız da kendi faaliyet alanları içinde Eskigediz Beldemize önemli hizmetlerde bulunmakta ve yatırımlar gerçekleştirmektedir. Belediyemizin çalışma alanları ve konularının önemli bir kısmında kurumlarımızla istişare ve bazı durumlarda işbirliği gerekmektedir. Bunun için görüşmelerde bulunuyoruz. Eskigediz´e hizmette bulunan tüm kurum ve kuruluşların çabalarının önemsenmesi ve takdir edilmesi gereklidir. Bu çerçeve içinde de kurumlarımıza nezaket ziyaretleri gerçekleştiriyorum´ dedi.

Belediye Başkanı Şimşek, sırasıyala Kütahya Ak Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ender Muhammet Gümüş, İl Mahalli İdareler Müdürü Hüseyin Bozkurt ve Esnaf ve Sanat. Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit´i makamlarında ziyaret etti.

Olumlu geçen ziyaretlerde Belediye Başkanı Ercan Şimşek kurum müdürlerine, Eskigediz Beldesi’nde açılan kurslarda üretilen ahşap lambalı maket Eskigediz evlerinden, ahşap Eskigediz evleri görünümlü kalemlik anahtarlık ve ikinci baskısı yapılan ’’Çağlar Boyunca Gediz’’ isimli kitabı hediye etti. (YD-EFE)