Başkan Süleyman Özkan: Alt yapıya önem veriyoruz

Kütahya’nın Simav ilçesinde, belediye tarafından şebeke yenileme çalışmaları için proje çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Simav Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile kahvaltıda bir araya gelen Başkan Süleyman Özkan, bir şehirde üst yapısının sağlam olabilmesi, için alt yapının sağlam olması gerektiğini ve bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Başkan Özkan, “Geçtiğimiz iki yıl içerisinde gerek atık su, gerekse yağmur direnajı anlamında çalışmalar yaptık. Ancak bunun yeterli olmadığını gördük ve yeni projeler üzerinde çalışmaya başladık. Yeni şantiye binamızda, gerekli malzeme, araç ve gereçlerimizi hazırladık. İçme suyu şebeke çalışmalarına kısa bir süre sonra başlayacağız. Alt yapı sağlıklı bir şekilde yapılmazsa, üst yapıda sürekli yap- boz şeklinde çalışılıyor. İlçemizin alt yapı hizmetlerini önemsiyoruz” diye konuştu.