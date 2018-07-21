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21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:25

Başkan, yağmur suyu hattı çalışmalarını inceledi

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Yunusemre Mahallesi Akçay Caddesi’nde devam eden yağmur suyu döşeme hattı çalışmalarını yerinde inceledi.Halil İbrahim Yılmaz Kent Ormanı bölgesindeki vadiden gelen yağmur suyu ve sel baskınlarının...

Başkan, yağmur suyu hattı çalışmalarını inceledi
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Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Yunusemre Mahallesi Akçay Caddesi’nde devam eden yağmur suyu döşeme hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Halil İbrahim Yılmaz Kent Ormanı bölgesindeki vadiden gelen yağmur suyu ve sel baskınlarının Yunusemre Mahallesi Akçay Caddesi ve bölgedeki yerleşim yerlerine zarar vermemesi ve önlenmesi amacıyla devam eden yağmur suyu döşeme hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, çalışmalar hakkında saha ekibinden bilgi aldı.

Saraçoğlu, "Çapı 500’lük koruge boru döşenerek yaklaşık 2500 m uzunluğundaki yağmur suyu döşeme hattı çalışmaları sona erdiğinde Yunusemre Mahallesi Akçay Caddesi’nde bulunan esnaflar, bölgedeki yerleşim yerleri, su birikintilerinden kaynaklı yol tahriplerine ve kapanmalarına engel olacaktır. Ayrıca olası yağmurdan kaynaklı su baskınları ile daha önce oluşan su birikintilerinin de önüne geçilebilmesi hedeflenmektedir" dedi. (EFE)
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