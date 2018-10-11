KÜTAHYA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 10:30

Başkanlardan Ankara ziyareti

Kütahya’nın Altıntaş ve Çavdarhisar’ın AK Parti’li Belediye Başkanları, ilçe sorunlarını görüşmek için Ankara’da temaslarda bulundu.Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut ve Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, TBMM’de...

Başkanlardan Ankara ziyareti
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Kütahya’nın Altıntaş ve Çavdarhisar’ın AK Parti’li Belediye Başkanları, ilçe sorunlarını görüşmek için Ankara’da temaslarda bulundu.

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut ve Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, TBMM’de AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel ile Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’yı ziyaret etti.

Ziyaretlerde her 2 ilçenin sorunları ele alındığı, Altıntaş ve Çavdarhisar’da yapılması planlanan ve devam eden yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu ve gerekli çalışmaların hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

Başkanlar, daha sonra Tarım Kredi Yem A.Ş. Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay’ı ziyaret ederek, bölge tarımı hakkında istişarelerde bulundular.
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