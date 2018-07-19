KÜTAHYA:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:01

Belediye Başkanı Akçadurak: Sporculara desteğimizi sürdüreceğiz

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Murat Cengiz’in kendisine yaptığı teşekkür ziyaretinde; Sporun her türlüsüne ve tüm sporculara ellerinden geldiğince desteklerini sürdürmeye devam...

Belediye Başkanı Akçadurak: Sporculara desteğimizi sürdüreceğiz
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Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Murat Cengiz’in kendisine yaptığı teşekkür ziyaretinde; Sporun her türlüsüne ve tüm sporculara ellerinden geldiğince desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Muharrem Akçadurak’a teşekkür ziyaretine, Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Murat Cengiz, Kütahya Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Kerim Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, Uluoymak Bir Eylül Spor Kulübü Başkanı Muhittin Ertürk, Dayınlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Dönmez ve Atletizm Antrenörü Kenan Özcan katıldı.

Spora ve sporcuya yapmış olduğu destekler için Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a teşekkür eden Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Murat Cengiz kendisine forma hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akçadurak; “Spor adına yapmış olduğumuz her destek ile ilçemizi bu alanda daha da yükseltmiş oluyoruz. Sporun her türlüsüne ve tüm sporculara elimizden geldiğince desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. (EFE)
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