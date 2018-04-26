Belediye’den üniversiteye yemekhane sözü

Kütahya’nın Simav ilçesindeki, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Meslek Yüksek Okulu’na (MYO) yapılması planlanan yemekhane binası için hazırlıkların başladığı bildirildi. Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören’in,...

Kütahya’nın Simav ilçesindeki, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Meslek Yüksek Okulu’na (MYO) yapılması planlanan yemekhane binası için hazırlıkların başladığı bildirildi. Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören’in, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan’a yaptığı ziyarete, DPÜ Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Gavas, MYO Müdürü Doç. Dr. Rüştü Güntürkün, Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer, Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan “ Simav’da öğrenim gören üniversiteli öğrencilerimizin, daha geniş ve sağlıklı bir ortamda yemekhane hizmeti alabilmeleri için bir proje hazırlandı. Bu hizmeti Belediye olarak yerine getireceğiz” dedi.

Kütahya DPÜ Rektörü Prof.Dr. Remzi Gören, hazırlanan yemekhane projesini inceleyerek, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan ve katılımcılarla fikir alış verişinde bulundu. Gören “ Simav Belediye Başkanlığı’nın, üniversitemize yönelik yapmış olduğu hizmetlerinden ve hazırlanan yemekhane projesinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. (MEİ-EFE)