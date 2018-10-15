KÜTAHYA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:58

Beslenme Dostu Okul

Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu, öğrenciler ve velileri için oldukça önem arz eden beslenme konusunda aldığı sertifika ile büyük takdir topladı.Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli incelemelerin ve denetimlerin yapılmasından...

Beslenme Dostu Okul
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Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu, öğrenciler ve velileri için oldukça önem arz eden beslenme konusunda aldığı sertifika ile büyük takdir topladı.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli incelemelerin ve denetimlerin yapılmasından sonra ’’Beslenme dostu okul sertifikası’’ ile ödüllendirilen okulun bu başarısı, öğrenci velileri tarafından da büyük memnuniyetle karşılandı. Çocukları için son derece hassas bir konuda okullarının ödül alması, öğrenci velilerini oldukça sevindirdi.

Okul Müdürü İsmail Yıldız, yaptığı açıklamada, ’’Okulumuz sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına uygun bulunduğundan, okulumuzun ve bölümlerinin temizliğinden dolayı ödülü almayı hak ettik. Beyaz bayrak sertifikasından sonra, beslenme dostu okul sertifikasını da aldık. Öğrencilerimize sadece eğitim değil, onlarla her alanda iç içe olmaya çalışıyoruz. Onların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim almaları için okulumuzda görev yapan öğretmen ve hizmetli arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz’’ diye konuştu.(YD-EFE
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