Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde beton mikseri ike otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı Çevreyolu Kuruçay Kavşağı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, G.G. idaresindeki 43 LP 047 plakalı beton mikseri ile S.T. idaresindeki 43 FC 895 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü S.T. ile aynı araçta bulunan 8 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (Tİ - EFE)