KÜTAHYA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:26

Bin 700 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı

Kütahya’da ihtiyaç sahibi bin 700 öğrenciye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kırtasiye malzemesi yardımı yapıldığı bildirildi.Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihtiyaç...

Bin 700 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı
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Kütahya’da ihtiyaç sahibi bin 700 öğrenciye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kırtasiye malzemesi yardımı yapıldığı bildirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen merkez ve ilçelerdeki okullarda öğretim gören 101 okuldan, bin 700 öğrenciye, kırtasiye malzemeleri KUTSO tarafından dağıtıldı.

Okul idarecileri, yeni eğitim öğretim döneminde, TOBB ve KUTSO katkılarıyla yapılan eğitim yardımı kapsamında, öğrencilere dağıtılan kırtasiye malzemelerini teslim alırken, öğrenciler adına teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

Toplumsal dayanışma açısından sosyal sorumluluğun güzel örneklerinden birisi olan eğitim yardımı, öğrenciler tarafından da sevinçle karşılandı.(EFE)
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