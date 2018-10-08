Büyük taarruzun yaşandığı topraklara ziyaretçi akını

Kütahya’da özel bir okulun öğrencileri, Dumlupınar Şehitliği’ni ziyaret etti.

200 öğrencinin katıldığı şehitlik gezisinde öğrenciler duygusal anlar yaşadı. Şehitlikte dua eden öğrenciler daha sonra Alan Kılavuzu Habib Akalın’dan bilgiler aldılar.

Alan kılavuzu Habib Akalın, yaptığı açıklamada "Kütahya Boğaziçi Koleji Ortaokul öğrencileri ve hocalarımız kurtuluşun toprakları Dumlupınar ilçemize ve Zafertepeçalköy’e güzel bir gezi düzenlediler. Öğretmenlerimiz, öğrencilerine milli mücadele ruhunu yerinde aşılamak için bu gezileri düzenliyorlar. Öğrencilerimiz bağımsızlık meşalesinin hangi koşullarda yakıldığını görüyorlar ve bizden dinliyorlar. Dumlupınar Şehitliği Türkiye Cumhuriyeti’nin temelidir. Bugün öğrencilerimizle birlikte Atatürk’ün ’Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri’ emrini verdiği yerde bizde bağırdık. Öğrencilerimiz duygusal anlar yaşadı. Zafertepeçalköy Muhtarı Ömür Eldiven’e ilgi ve alakalrından dolayı teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)