KÜTAHYA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:58

Cadde ve sokaklar tazyikli su ile temizleniyor

Kütahya’nın Pazarlar Belediyesi tarafından bahar temizliği çerçevesinde ve Şehir içinde devam eden su şebeke hattının yenilenme çalışmalarında kötü görünen cadde ve sokaklar arasözlerle yıkanıyor.Daha temiz bir Pazarlar için kolları...

Cadde ve sokaklar tazyikli su ile temizleniyor
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Kütahya’nın Pazarlar Belediyesi tarafından bahar temizliği çerçevesinde ve Şehir içinde devam eden su şebeke hattının yenilenme çalışmalarında kötü görünen cadde ve sokaklar arasözlerle yıkanıyor.

Daha temiz bir Pazarlar için kolları sıvayan Pazarlar Belediyesi temizlik işçileri ve itfaiye ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri temizleme ve kaldırım yol yıkama işlemi Cumhuriyet meydanından başlatılarak diğer cadde ve sokakların yıkama işleminin devam edeceği bildirildi.

Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, “Kış aylarının yağmur yağışı ile birlikte su şebeke hattının yenilenme çalışmalarında cadde ve sokaklarda oluşan kumların havaların düzelmesi ile birlikte toz olmaması için belediye ekiplerimizle cadde ve sokakları arasözlerle yıkanıyor. Daha temiz bir Pazarlar için çalışmalarımızı ara vermeden devam ettiriyoruz. Çalışmalarımıza Cumhuriyet Meydanından başladık. Diğer cadde ve sokaklarında yıkama işlemi devam edecektir.Şebeke hattının yenilenme çalışmalarından dolayı meydana gelen tozlanmayı önlemek için mesai mefhumu gözetmeksizin cadde ve sokakların arasözlerle sulama çalışmaları da devam ediyor" dedi

Pazarlar Belediyesi ekipleri tarafından cadde ve sokaklarda yapılan tazyikli su ile yıkama çalışmalarının vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığı bildirildi.(MB-EFE)
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