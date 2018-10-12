Cadde ve sokaklara asfalt yama

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde kanalizasyon,elektrik altyapı ve içme suyu çalışmalarında zarar gören yollarda asfalt yama ve onarım çalışması yapılıyor.

Pazarlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe içerisinde asfalt yama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 5 ayrı mahallede devam eden asfalt çalışmalarında ekipler, kanalizasyon, elektrik altyapı ve içme suyu çalışmalarında zarar gören ve yıpranmış yolları tek tek asfalt yama çalışmaları ile onarıyor. Ana caddelerin yama çalışmaları tamamlanırken ara sokakların yama ve onarım çalışmasını devam ediyor.

Kanalizasyon ve elektrik altyapı ile içme suyu çalışmaları tamamlanan mahallelerde asfalt yama ve onarım çalışmasının yapıldığını belirten Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, “İlçemiz içerisinde kanalizasyon, elektrik altyapı ve içme suyu çalışmaları sonrası bozulan yollar temin ettiğimiz asfalt malzemesi ile yama ve onarımdan geçiriliyor. İlçemizde yapılan asfaltlama yama çalışmalarda ana caddeler tamamlandı. Arasokakların yama ve onarım çalışması devam edecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Fen İşleri ekiplerimizce yapılan çalışmalar belirli program dahilinde bozuk olan tüm cadde ve sokakların onarımı yapılacaktır. Asfalt serimi ve onarım çalışmaları tüm hızıyla ilçemizde devam ediyor. Halkımız bizi, biz işimizi takip etmeye devam ediyoruz " dedi. (MB-EFE)