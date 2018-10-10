'Cadde ve sokaklarımız daha modern hale gelecek'

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçe merkezinde yürütülen altyapı çalışmaları ile beton parke ve bordür yapım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.Belediye Meclis üyesi Mehmet Selim Şentürk ile Kumtaş Mahallesi’nde...

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçe merkezinde yürütülen altyapı çalışmaları ile beton parke ve bordür yapım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Belediye Meclis üyesi Mehmet Selim Şentürk ile Kumtaş Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Muharrem Akçadurak, halka yakışır şekilde hizmet sunmak için çalıştıklarını belirterek, ilçe merkezindeki tüm cadde ve sokakların kilit parke ile düzenlenerek daha modern hale getirileceğini söyledi.

Başlıca vazifelerinin vatandaşa hizmetin en iyisini, en güzelini götürmek olduğunu ifade eden Akçadurak, ”Belediyemiz tarafından mahallelerimizde kış aylarında, altyapı çalışmaları veya kullanımdan dolayı yolların üzerinde meydana gelen çukurlar, araç sürücülerine ve mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyordu. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla mahalle yollarında çalışmalarımıza başladık. Kumtaş Mahallesi 303. 304 ve 305. sokaklarda zemin iyileştirmesi yapılarak beton parke ve bordürler yenilenerek halkımızın hizmetine sunulacaktır” diye konuştu. (EFE)