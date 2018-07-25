Camiye yıldırım düştü

Kütahya’nın Emet ilçesinde gece yağan şiddetli yağış sırasında düşen yıldırımdan ilçede bulunan Kadirpınarı camisi zarar gördü.
Olay yatsı namazının hemen sonrasında henüz görevli camiden ayrılmadan meydana geldi. Cami görevlisi şans eseri herhangi bir yara almadı. Ramazan ayı başlarken bakımı yapılıp yenilenen caminin, aydınlatma sisteminin büyük ölçüde hasara uğraması cami cemaatini oldukça üzdü. Camideki elektronik cihaz saat panosu, ses ve hoparlör sistemi tamamen kullanılamaz hale geldi.
Minarede bulunan paratoner sisteminin düşen yıldırımın etkisini azaltması ve patlayan cam ıırıklarının arka bahçeye düşmesi daha büyük hasarın oluşmasını önledi.Yıldırım düşmesi sonucu mahalle sakinlerinden bazılarının da evlerindeki elektronik cihazların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.(YD-EFE)