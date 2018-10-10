KÜTAHYA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:54

Çatak Köyü Camii’nin temeli atıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Çatak Köyü Camii’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.Temel atma töreninden önce İlçe Müftüsü Mustafa Arda tarafından okunan duanın ardından 300 metrekare alana kurulacak olan iki katlı caminin temeli...

Çatak Köyü Camii'nin temeli atıldı
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Çatak Köyü Camii’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma töreninden önce İlçe Müftüsü Mustafa Arda tarafından okunan duanın ardından 300 metrekare alana kurulacak olan iki katlı caminin temeli atıldı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, temel atma törenindeki konuşmasında camilerin manevi huzurun, dini ve beşeri ilimlerin, sosyal yardımlaşmanın, toplumsal barışın, adalet ve hakkaniyet duygularının geliştiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği mekanlar olduğuna vurgu yaptı.

170 nüfuslu Çatak Köyü Muhtarı Ahmet Okumuş, 78 yıllık eski caminin yıkılarak yerine yapılacak yeni caminin yaklaşık 1,5 Milyon liraya mal olacağını ve 2 yılda tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Okumuş, yüksek maliyetli caminin yapımı için hayırsever vatandaşların maddi desteklerini beklediklerini ifade etti.
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