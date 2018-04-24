Çavdarhisar Tarım Meslek Lisesi bahçesine modern sera

Kütahya’nın tek Tarım Lisesi’nin bulunduğu Çavdarhisar ilçesinde, okul bahçesine modern sera kuruluyor.Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi ve Aizanoi Kültür ve Turizm Derneği ile ortaklaşa yürütülen proje hakkında açıklamalarda bulunan...

Kütahya’nın tek Tarım Lisesi’nin bulunduğu Çavdarhisar ilçesinde, okul bahçesine modern sera kuruluyor.

Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi ve Aizanoi Kültür ve Turizm Derneği ile ortaklaşa yürütülen proje hakkında açıklamalarda bulunan Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, ’’Proje kapsamında Çavdarhisar Tarım Meslek Lisesi bahçesine inşa edilen modern sera kullanıma hazır hale geliyor. Bu arada öğrencilerimiz açtığımız kursla seracılığı uygulamalı olarak öğreniyor. Amacımız Çavdarhisar ekonomisine katkı sağlayacak olan bu kurslarımızı dahada yaygınlaştırarak devam ettirmek’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)