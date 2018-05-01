Çavdarhisar’da ’kriz yönetimi ve sosyal medya bağımlılığı’ çalıştayı

Kütahya’nın Çavdarhisar İmam Hatip Ortaolu’nda, Okul Rehber Öğretmeni Büşra Aydaşgil koordinesinde kriz yönetimi ve sosyal medya bağımlılığı üzerine çalıştay yapıldı. Çalıştaya okulda görev yapan tüm öğretmenler katıldı.Çalıştay’da...

Kütahya’nın Çavdarhisar İmam Hatip Ortaolu’nda, Okul Rehber Öğretmeni Büşra Aydaşgil koordinesinde kriz yönetimi ve sosyal medya bağımlılığı üzerine çalıştay yapıldı. Çalıştaya okulda görev yapan tüm öğretmenler katıldı.

Çalıştay’da Kriz Yönetimi, öfke ve stres ile başa çıkma konularında okul Rehber Öğretmeni Büşra Aydaşgil Koordinesinde Çalıştay Yapıldı. Okullarda gelişen teknoloji, internet ve sosyal medya bağlamında e-bağımlılık üzerine sorunlar görüşüldü çözüm önerileri belirlendi.

Rehber Öğretmeni Büşra Aydaşgil, yaptığı açıklamada, ’’Günümüzde sosyal medya krizlerin başladığı ve krizlerin çözüldüğü bir mecra olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kullanıcı sayısı her geçen gün artan sosyal medyanın gücüne kayıtsız kalamayız. Öğrencilerimize sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirme yapmalıyız. Bunun yanında sosyal medya üzerinden son günlerde artan dolandırıcılık faaliyetleri hakkında öğrencilerimizi sık sık bilgilendirmeliyiz. Ayrıca güvenli internet kullanımı hakkında öğrenci velilerine de gerekli uyarılar yapılmalıdır’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)