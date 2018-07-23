Çavdarhisar’da Uluslararası Sempozyum

Anadolu’da Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Ölü Gömme Adetleri Uluslararası Sempozyumu, Türkiye’de ilk kez Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde gerçekleştirildi.Aizanoi kazı ekibi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pamukkale...

Anadolu’da Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Ölü Gömme Adetleri Uluslararası Sempozyumu, Türkiye’de ilk kez Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde gerçekleştirildi.

Aizanoi kazı ekibi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pamukkale Üniversitesi, Çavdarhisar Kaymakamlığı ve Çavdarhisar Belediyesi destekleriyle hayata geçirilen sempozyum Çavdarhisar’daki Gediz Otel’de başladı.

Sempozyumun ilk oturumuna Vali Ahmet Hamdi Nayir, Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Muammer Özer, Müze Müdürü Metin Türktüzün, Aizanoi Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, STK Temsilcileri, yurt içi ve yurtdışından çok sayıda arkeolog, epigraf, antropolog, eskiçağ tarihçileri, halk bilimcileri ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun hayırlı olması temennisinde bulunan Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, “İlçemiz 2 bin yıllık kültür mirasına sahiptir. Dünya’nın ilklerini barındıran bir konumdadır. İlçemizde Dünya’nın ilk borsası, Zeus Tapınağı, stadyum ve tiyatronun aynı kompleks halinde olması, mozaikli hamam ve birçok özelliğe sahip bir yapıdadır. Bu sempozyumun ilçemiz adına yakılması gereken ateşin kıvılcımı olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra kürsüye Vali Ahmet Hamdi Nayir çıktı. Vali Nayir, Türkiye’de bir ilk olan Anadolu’da Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Ölü Gömme Adetleri Uluslararası Sempozyumu’na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip Anadolu’da Kütahya’nın önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Bu zenginliklerden pay almış olan Kütahyamız aynı zamanda bu zenginliklere de katkıda bulunmuş bir il olarak değişik zenginliklere, kıymetlere sahip bir il. Tarihi açıdan baktığımızda binlerce yıllık insanlığın ayak izlerini taşıyan bir bölge. Osmanlı açısından bakılırsa Domaniç’teki Hayme Anamız, Osmanlı’nın kuruluşuna şahitlik eden topraklar. Kurtuluş Savaşı açısından bakılırsa Dumlupınar’daki şehitliklerimiz ve verilen mücadelenin şahidi olan topraklar. Doğal güzellikler açısından bakarsak yüzde 56’sı orman olan çok farklı zenginliklere, tablo güzelliğine sahip bir ilimiz. Maden kaynaklarına bakılırsa 36 değişik madeni toprakları altında taşıyan bir ilimiz .Sanat açısından bakılırsa çini gibi 600 yıllık geçmişi olan bir sanatı bugüne taşıyabilmiş bir ilimiz. Bu kadar zenginliğin bir eksik tarafı var: bilinmesi, tanınması. Öncelikle yöremiz insanı tarafından bilinmesi gerekiyor, daha sonra gelen misafirlerimize tanıtılması gerekiyor. Bu zenginliğin yalnızca bize ait olmadığına inanan biri olarak bu zenginliğin bütün insanlıkla paylaşılması gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

"Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu’da Ölü Gömme adetleri"

Sempozyumun ilk oturumu Aizanoi Kazı Ekibi Başkanı Prof. Dr. Elif Özer başkanlığında gerçekleştirildi. İsa Kızgut, Hasan Kasapoğlu ile Martin Steskal, Mezar Tipleri ve Tanımlamaları: Buna ilişkin gömü gelenekleri üzerine düşünce ve öneriler, Anadolu’nun Hellenistik ve Roma Dönemi mezar tipleri, gömü uygulamaları ve gömü biçimleri üzerine terminolojik bir değerlendirme, Alanların adlandırılması: Karia Aphrodisias’taki anıtsal mezarların yerleştirilmesinde statü ve terminoloji problemleri konuları hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi. (EFE)