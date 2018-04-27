Çay bahçesinde ilginç evlenme teklifi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde üniversite öğrencisi bir genç, ilçenin en kalabalık çay bahçesinde kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yaptı.İlçenin merkezinde bulunan çay bahçesine her zaman olduğu gibi sohbet için gittiğini zanneden...

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde üniversite öğrencisi bir genç, ilçenin en kalabalık çay bahçesinde kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yaptı.

İlçenin merkezinde bulunan çay bahçesine her zaman olduğu gibi sohbet için gittiğini zanneden genç kız, şoku atlattıktan sonra teklife ’evet’ dedi.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksek Okulu Banka bölümü öğrencisi olan 23 yaşındaki Yakup Şentürk, 3 yıldır kız arkadaşı olan Büro yönetimi öğrencisi 23 yaşındaki Pelin Yıldırım’a evlilik teklifi için plan yaptı. Kız arkadaşına klasik bir evlilik teklifi yapmak istemediğini belirten Şentürk, üzerinde kız arkadaşı ve kendisinin resminin bulunduğu ve benimle evlenirmisin yazılı dev bir afiş yaptırıp çay bahçesinde bulunan ağaçlara afişi astı, Şentürk 8 arkadaşını bir araya topladı. Çay bahçesine gittiğini zanneden Yıldırım, meydana geldiğinde neye uğradığını şaşırdı. Yakup Şentürk, kalabalığın içerisinde kız arkadaşına afiş, konfetiler ve pasta eşliğinde evlenme teklifinde bulundu. Erkek arkadaşının boynuna sarılan Pelin Yıldırım evlilik teklifine ‘Evet’ yanıtı verdi. Yakup Şentürk daha sonra diz çökerek kız arkadaşının parmağına yüzüğünü taktı.

Kız arkadaşıyla 3 yıllık seviyeli bir birliktelikleri olduğunu aktaran Yakup Şentürk, "Aynı okulda okuyoruz. Güzel bir birlikteliğimiz var. Kendi aramızda ileriye dönük adım atmaya karar vermiştik. Ailelerimiz de olumlu karşıladı. Benim öncelikle evlilik teklifinde bulunmam gerekiyordu.

Bende arkadaşlarımla birlikte teklif etmeyi düşündüm ve böyle bir şey yaptık’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)