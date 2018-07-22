KÜTAHYA:
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22 Temmuz 2018 Pazar 23:27

Çenesi kırılan yavru köpek için seferberlik

Kütahya’nın Emet ilçesinde evinin bodrumuna sığınan yavru köpeğe 2 gün bakan bir vatandaş, 2 gün ayrıldığı evinden dönüşte köpeğini çenesi kırılmış halde buldu.Dere Mahallesi’nde yaşayan Nesrin A. yavru köpeğin çok havladığı...

Çenesi kırılan yavru köpek için seferberlik
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Kütahya’nın Emet ilçesinde evinin bodrumuna sığınan yavru köpeğe 2 gün bakan bir vatandaş, 2 gün ayrıldığı evinden dönüşte köpeğini çenesi kırılmış halde buldu.

Dere Mahallesi’nde yaşayan Nesrin A. yavru köpeğin çok havladığı için tehditlerde aldığını 2 gün evden uzaklaşınca köpeği çenesi kırık halde bulduğunu belirterek sosyal medyadan yardım istedi. Emet hayvanseverleri ayağa kaldıran bu durum sonrası Emet Belediyesi Zabıta Ekipleri yaralı köpeği Tavşanlı’da veterinere götürdü. Veterinerde hayvanın çenesinin kırık olduğu belirtilirken, İstanbul Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği ’Sohayko’ yavruyu Tavşanlı ilçesinde teslim aldı.

Emet ilçesinde yaşayan hayvan sever Elif Nasuhoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Arkadaşımız bana ulaştı ve durumu anlattı. Belediye Başkanı ve Belediye Zabıta ekipleri ile irtibata geçerek Tavşanlı’da bir veterinere gösterdik. Olayı duyan İstanbul ’Sohayko’ yetkilileri yavru köpeği almak için hemen İstanbul’dan yola çıkarak geldiler. Tavşanlı’da ilk müdahelesi yapılan yavru köpek tedavisi için İstanbul’a götürüldü. ’Sohayko’ ve yöneticisi Yasin Yılmaz’a duyarlılıkları için teşekkür ediyorum "dedi. (YD-EFE)
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