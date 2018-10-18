KÜTAHYA:
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18 Ekim 2018 Perşembe 10:36

Cep telefonu ile ödüllendirildiler

Altıntaş Belediye Başkanlığı, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Meslek Yüksekokulu’nun bölümlerine ilk sırada yerleşen öğrencileri cep telefonuyla ödüllendirdi.DPÜ Altıntaştaş Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen törene Kütahya Vali...

Cep telefonu ile ödüllendirildiler
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Altıntaş Belediye Başkanlığı, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Meslek Yüksekokulu’nun bölümlerine ilk sırada yerleşen öğrencileri cep telefonuyla ödüllendirdi.

DPÜ Altıntaştaş Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen törene Kütahya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, Belediye Başkanı Ferit Karabulut, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Belediye olarak üniversite öğrencilerine kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Başkan Karabulut, ’’Öğrencilerimiz herhangi bir sıkıntıda çekinmeden belediyemize gelebilirler. Altıntaş belediye başkanı olarak sürekli okullarımızı ziyaret ettik, her ortamda hocalarımızla birlikte öğrencilerimizle beraber olmaya hep özen gösterdik. Daima söylediğimiz konu şuydu; bu çocuklar bizlere emanet. Dolayısıyla onların eğitim öğretim hayatında belediye olarak bir nebze katkıda bulunabildiysek bu süreçte, bizlere ne mutlu diyorum. Zira bu çocuklar, bu öğrenciler bizim için çok ama çok önemli. Çünkü bu makam ve mevkilerde bundan sonra bu öğrenci kardeşlerimiz olacaklar. Altntaş’ta eğitim öğretim veren üniversitedeki hocalarımızın da yeterince iyi şekilde eğitim verdiğine inanıyorum. Bundan sonraki süreçte, buradan mezun olan kardeşlerimiz, iş bulma sıkıntısı yaşamayacaklardır diye ümit ediyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)
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