Ceviz üreticisini don vurdu

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yaşanan don yüzlerce ceviz üreticisini perişan etti. Don nedeniyle ürün kaybının yüzde 80 civarında olduğu açıklandı.

İlçenin özellikle dere yatağında bulunan ve ceviz ağaçlarının en çok bulunduğu bölgeler olan Değirmendere köyü ve Derbent Mevkii’nde bulunan ceviz ağaçlarının tamamının, dondan dolayı verim alınamayacak duruma geldiği bildirildi. Bölgede 30 yıldır ceviz ve meyvecilik yapan üreticilerden Sabit Doğanay, don olayıyla ilgili yaptığı açıklamada, ’’ Bu sene meyveler tam tutmaya başladığında don vurdu. Kaybımız çok. Bundan sonrada yapacak hiç bir şey yok. diğer meyvelerimizde kaybımız az olsada ceviz ağaçlarında verim alabileceğimiz ürün hiç yok’’ dedi.

Şaphane ilçesine bağlı Değirmendere köyünde yaşayan 75 yaşındaki Hamit Yalçınkaya, bu zamana kadar böyle bir don olayı görmediğini belirterek, ’’Cevizlerimiz ve kirazlarımız don olayı olduğundan dolayı vatandaşımız madurdur. Değirmendere köyü Şaphane merkezine en uzak mesafede bir köydür. Bu köyün geliri ceviz, kiraz ve vişneye bağlıdır. Bundan dolayı köylü vatandaş mağdur olmuştur’’ dedi.

’’Bu sene cevizlerimizden hiç bir verim alamayacağız’’

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, ’’Bu sene Şaphane ilçemizde cevizleri don vurmuştur. Alçak kesimlerde, bilhassa Değirmendere köyü, Derbent alanı ve alçak kesimlerimizde ceviz ağaçlarımızı tamamen don olayı götürmüştür. Bu sene cevizlerimizden hiç bir verim alamayacağız. Yüksek kesimlerde biraz var cevizimiz. Alçak kesimlerde don olayı olduğundan yüzde 20 civarında bir verim alacağımızı tahmin ediyorum. Ceviz üreticilerimiz bu sene mağdur olmuşlardır. Bütün uyarılarımıza rağmen, gerekli tedbirleri aldırmamıza rağmen bunu önleyemedik. Bu bir doğa olayıdır, önlenmesi de çok zor. Bu olaydan dolayı ceviz üreticilerimize gerekli yardımları, teşvikleri yapmak için mücadele edeceğiz. Bunun yanı sıra alçak kesimlerdeki kiraz ağaçlarımızda da don olayı vardır ama ceviz ağaçları kadar değil. Cevizlerin özü geniş bir ağaç olduğundan soğuya hiç dayanamıyor. Kiraz ağaçlarımızda yüksek kesimlerde hiç bir sorunumuz yok. Allah’a şükür vişne ve kiraz ağaçlarımızda herhangi bir sorunumuz yok’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)