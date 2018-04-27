Cevizdere Zaferi törenle kutlandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde Cevizdere Zaferi’nin 96. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cevizdere Şehitliği’nde düzenlenen törene Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkan Vekili Süleyman Algül, İlçe Jandarma Komutanı Resul Murat Kılıçarslan, Emet Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Emet Cevizdere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duyan, Emet ve Tavşanlı’dan gelen gaziler, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cevizdere Şehitliği’ne kaymakamlık, belediye ve Emet Cevizdere Araştırma Derneği tarafından çelenk bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan törende bir konuşma yapan Emet Cevizdere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duyan, ’’Bugün biz ayakta duruyorsak bu şehitlerimizin kanlarını akıtması neticesindedir. Hepsini şükranla, minnetle yad ediyoruz. Bizde hafta boyunca Cevizdere Zaferi ile alakalı hafta boyunca güzel şeyler yaptık. Öğrencilerimizi savaşın yaşandığı alanlara götürdük. Savaşın yaşandığı yerde olayları anlattık. Bütün liselerimize bu olaylarla ilgili yaşananları Emet termal Otelde düzenlediğimiz panelde anlattık. Tavşanlı’dan ve Emet’ten gelen Şehit ailelerimize, gazilerimize bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki kutlama törenlerimizde de tekrar aramızda görmek isteriz’’ dedi.

Tören sonunda protokol üyeleri ve vatandaşlar Şehit Mezarlarını ziyaret ettiler. Emet Müftüsü İsmail Temur tarafından şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gaziler için dua oku edildi.

Tavşanlı Kıbrıs Gazilerinden Ahmet Kılınç, ’’Bugün Cevizdere Zaferi’ni kutlamak için davet ettiler geldik. Cevizdere şehitlerini anıyoruz. Onların sayesinde bugünleri yaşıyoruz. Geçmiş atalarımızın ruhları şad olsun’’ diye konuştu.

Daha sonra Cevizdere Savaşının yaşanıldığı bölgeye gidilerek savaşın yaşandığı yerler öğrenci ve gazilere gösterildi.

Bu arada, Emet Cevizdere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duyan savaşın nasıl yaşandığını anlattı. Duyan, ’’Bu bulunduğumuz bölge Cevizdere Savaşı’nın yaşandığı bölge. Biz bu bölgeye cevizle anıldığı için Kaymakamlık ve Tarım ilçe Müdürlüğümüzle 300 adet ceviz fidanı diktik. Her şehide bir ceviz fidanı sloganıyla yola çıktık. Bu bölgedeki her bir ceviz ağacına şehitlerimizin adı verilecek. Künyeler ağaçlara asılacaktır’’ şeklinde konuştu.

Cevizdere Zaferi hakkında

1922 yılında Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyü Cevizdere Mevkii’nde 200’ye yakın düşman askerinin öldürüldüğünü söyleyen Duyan “İki tabur askerin Emet üzerine gönderildiğinin haber alınması ile Cevizdere mevkiinde düşmana pusu kurulmaya karar verir, 26 Nisan 1922 gecesi düşmanın geçiş güzergahı olan Cevizdereye 50-60 kişilik efeler mevzilenir. Yüzbaşı Reşit ve Teğmen Şakir komutasındaki 10 kadar askerlerinde katıldığı pusu için düşman beklenir. 27 Nsan 1922 de öğleye doğru 350 kişilik Yunan birliği Cevizderede pusuya düşürülür. İlk kurşunu atan Prosuğun Ahmet ilk önce düşman kumandanın atını, 2. atışında kumandanı vurur. Akşama kadar süren şiddetli çatışmalarda düşman birlikleri getirdikleri mitralyözü bile kurmaya vakit bulamazlar.200 kadar düşman askeri Cevizderede öldürülürken dağlara kaçanlarda köylerde imha edillir. Cevizdere Zaferi, Simav ve Gediz’in düşman işgalinden kurtulmasında büyük rol oynamıştır. (YD-EFE)