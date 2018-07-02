KÜTAHYA:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:14

CHP’li vekilden Başkan Saraçoğlu’na ziyaret

27. Dönem Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.Saraçoğlu, ziyaretlerinden dolayı Kasap ve CHP Kütahya İl Başkanı Makbul Sarı ve CHP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı...

CHP'li vekilden Başkan Saraçoğlu'na ziyaret
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27. Dönem Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Saraçoğlu, ziyaretlerinden dolayı Kasap ve CHP Kütahya İl Başkanı Makbul Sarı ve CHP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Evrim Kamil Tuncel’e teşekkür etti.

Saraçoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana siyasi parti ayrımı yapmaksızın çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Bizim için önemli olan memleketimize, şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet edebilmektir" ifadelerini kullandı. (EFE)
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