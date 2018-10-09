KÜTAHYA:
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09 Ekim 2018 Salı 12:58

Çölyak hastaları farkındalık için bir araya geldi

Kütahya Çölyak ve PKU Yaşam Derneği, İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kütahya Belediyesi işbirliği ile Çölyak hastalığına dikkat çekmek için konferans düzenlendi.Bursa...

Çölyak hastaları farkındalık için bir araya geldi
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Kütahya Çölyak ve PKU Yaşam Derneği, İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kütahya Belediyesi işbirliği ile Çölyak hastalığına dikkat çekmek için konferans düzenlendi.

Bursa ve Eskişehir derneklerinin de katıldığı Belediye Kültür Sarayında düzenlenen konferansın açılış konuşmasını Bursa Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altay yaptı.

“Sağlıklı yaşam ve yaşam tarzıma destek olun” temalı konferansta konuşan Kütahya Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nuray Sayıner, Çölyak hastalarının en büyük sıkıntılarının başında mutfak geldiğini belirterek, yemek alışkanlığında dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsetti.

Konferans Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Öğretim Görevlisi Dr. Süleyman Coşgun ve Diyetisten Hilal Er’in sunumlarıyla devam etti. Konferans sonunda Dr. Süleyman Coşgun hastalık ile ilgili soruları cevapladı. Plaket takdiminden sonra konferans sona erdi.(EFE)
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