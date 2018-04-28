Domaniç’te trafik kazası: 2 yaralı

Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Kadir Yağcı ile araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Yağcı hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlyas Akbaba, yönetimindeki 43 DB 679 plakalı traktör tarlaya dönerken, karşı yönden gelmekte olan Mustafa Kadir Yağcı idaresindeki 43 SL 285 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde otomobil ve traktörün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç-İnegöl karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, İlyas Akbaba, yönetimindeki...

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