DPÜ TEMA Topluluğu’ndan fidan dikimi ve çevre temizliği etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) TEMA Topluluğu ve Kütahya Özel Dumlupınar Koleji öğrencileri Evliya Çelebi Yerleşkesi’ndeki göl kenarında fidan dikimi ve çevre temizliği gerçekleştirdiler.Üniversitenin TEMA Topluluğunun DPÜ Eğitim...

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) TEMA Topluluğu ve Kütahya Özel Dumlupınar Koleji öğrencileri Evliya Çelebi Yerleşkesi’ndeki göl kenarında fidan dikimi ve çevre temizliği gerçekleştirdiler.

Üniversitenin TEMA Topluluğunun DPÜ Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü’nden Öğretim Üyesi Sibel Işık Mercan’ın öncülüğünde gerçekleştirdiği etkinlikte, geleceğin öğretmenlerini yetiştiren Üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ve yerleşke içinde eğitim veren Kütahya Özel Dumlupınar Koleji 4-A sınıfı öğrencileri üniversitedeki yapay gölde bir araya geldiler.

Etkinlik için hazırlanan uyarı afişlerini seçen öğrenciler daha sonra bu afişleri herkesin görebileceği yerlere astılar. Öğretim Üyesi Sibel Işık Mercan’dan ve TEMA Topluluğu öğrencilerinden hangi atıkların çöp sayılıp sayılamayacağını öğrenen 4. sınıf öğrencileri keyifli anlar yaşadı.

Kütahya Özel Dumlupınar Koleji 4/A Sınıf Öğretmeni Sabri Dağhan öğrencilere bir fidanın nasıl dikilmesi ve yetiştirilmesi gerektiğini anlatırken öğrenciler onu ilgiyle izlediler. Sedir fidanına hep birlikte can suyu veren öğrenciler, ağaçlarına 4/A adını verdiler.

Etkinlik, Dumlupınar Koleji ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin birlikte göl çevresinde çöp toplamasıyla sona erdi.(EFE)