DPÜ’den vefa

Kültür, sanat ve spor alanında şehirlerine katkı sağlayan vefat etmiş Kütahyalılar, Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) düzenlediği ’Vefa Gecesi’ etkinliğinde anıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin düzenlediği Vefa Geceleri etkinliğinin ilkinde kültür, sanat ve spor alanında şehirlerine katkı sağlayan vefat etmiş Kütahyalılar düzenlenen programla anıldı.

Kütahya İlinden Yetişenler Derneği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin ortak çalışması sonucunda geçmişte şehre kültür, sanat ve spor alanında katkı sağlamış 20 kişinin yakınlarına ödüller verildi.

Konuşmasına Dumlupınar şehitlerini anarak başlayan Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak bu gece anacağımız Kütahya aşığı bu kişilerin sahip oldukları vatan, millet ve namus gibi hasletleri önünde eğiliyoruz. Allah’a ve din gününe inanan kişiler için vefanın anlamı çok başkadır. Vefanın en güzel yanı hiç tanımadığımız ecdat ile hiç tanışmayacağımız yeni nesil arasında köprü olmak değil midir? Kütahya’ya değer veren ve bu dünyadan geçmiş insanları anmak adına uygun bir kelime bulamadığım için sizlerden özür diliyorum. Bilmenizi isterim ki bu gece sadece zihnimizdeki bir hoş bir hatıra olmayacak. Esen kalın, vefalı kalın" ifadelerini kullandı.

Vefa Gecesi’nde ilk ödül Kütahya’nın sanat alanında bayrak taşıyıcılarından olan merhum ressam Ahmet Yakupoğlu’na verildi.

Yakupoğlu’nun ardından izleyenlere kültür, sanat ve gençlik-spor alanlarında Kütahya’nın adını, sınırlarının dışına taşıyan isimlerin özgeçmişleri sunuldu ve yakınlarına ödüller verildi.

Tören sırasında zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

Vefa Gecesi etkinliğinde anılan Kütahya’nın önde gelen isimleri şöyle:

Kültür; Prof. Dr. Oktay Aslanapa, Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Hisarlı Ahmet, Ahmet Uluçay, Mustafa Hakkı Yeşil, Mesut Zeytinoğlu, Halil Kadri Erdem, Hamza Güner ve Hamdi Aydın.

Sanat; Hüseyin Yüce, Abdullah Taktak, Hafız Mehmet Emin, Mehmet Çini, Hacı Mehmet Üstünkaya, Ahmet Kerkük, Sıtkı Olçar ve Tahir Konakçı.

Gençlik-Spor; Bekir Avlupınar, İbrahim Naci Eren ve Mustafa Asım Alkış. (EFE)