DSİ Bölge Müdürü Murat Gül Altıntaş’ta

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Murat Gül, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut’u makamında ziyaret etti.Başkan Ferit Karabulut, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, ’’Bölge Müdürümüzle ilçemizde yapılan ve yapılması...

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Murat Gül, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut’u makamında ziyaret etti.

Başkan Ferit Karabulut, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, ’’Bölge Müdürümüzle ilçemizde yapılan ve yapılması palanlanan projelerle ilgili değerlendirmeler yaptık, yapılacak işlerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Altıntaş ilçemize fayda sağlayacağını düşündüğümüz projelerle inşallah halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

Başkan Karabulut, Gül’e günün anısına hediye takdim etti. (YD-EFE)