KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 10:34

DSİ Bölge Müdürü Murat Gül Altıntaş’ta

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Murat Gül, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut’u makamında ziyaret etti.Başkan Ferit Karabulut, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, ’’Bölge Müdürümüzle ilçemizde yapılan ve yapılması...

DSİ Bölge Müdürü Murat Gül Altıntaş'ta
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Murat Gül, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut’u makamında ziyaret etti.

Başkan Ferit Karabulut, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, ’’Bölge Müdürümüzle ilçemizde yapılan ve yapılması palanlanan projelerle ilgili değerlendirmeler yaptık, yapılacak işlerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Altıntaş ilçemize fayda sağlayacağını düşündüğümüz projelerle inşallah halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

Başkan Karabulut, Gül’e günün anısına hediye takdim etti. (YD-EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku