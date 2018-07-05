KÜTAHYA:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 12:52

Düğün salonu önünde silahla ateş ettiler

Kütahya’ nın Tavşanlı ilçesinde silahla havaya ateş eden 2 kişiye cezai işlem uygulandı.Tavşanlı Merkez jandarma karakol komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde olan Tepecik Beldesinde bulunan Belediye Düğün Salonu’nun önünde iki...

Düğün salonu önünde silahla ateş ettiler
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Kütahya’ nın Tavşanlı ilçesinde silahla havaya ateş eden 2 kişiye cezai işlem uygulandı.

Tavşanlı Merkez jandarma karakol komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde olan Tepecik Beldesinde bulunan Belediye Düğün Salonu’nun önünde iki kişinin meskun mahalde silah ile ateş ettikleri bizzat İlçe Jandarma Komutanı tarafından tespit edilerek olaya müdahale edildi.

Kişilerin ruhsatsız kuru sıkı tabanca taşıdıkları için 5729 sayılı kanunun 4/2 maddesi uyarınca 2 bin 92 TL idari para cezası uygulandı ve tabancalar muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. (Tİ - EFE)
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