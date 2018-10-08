KÜTAHYA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:50

Dumlupınar Belediyesi’ne 60 yeni çöp konteynırı

Kütahya’nın Dumlupınar Belediyesi, çevre ve halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi kapsamında 60 yeni çöp konteynırını eskileriyle değiştiriyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan’ın...

Dumlupınar Belediyesi'ne 60 yeni çöp konteynırı
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Kütahya’nın Dumlupınar Belediyesi, çevre ve halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi kapsamında 60 yeni çöp konteynırını eskileriyle değiştiriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan’ın talebiyle hibe olarak gönderilen çöp konteynırları, ilçenin ana arterleri başta olmak üzere ihtiyaç duyan sokaklara yerleştirilmeye başlandı.

Öte yandan, zamanla eskiyen veya zarar gören çöp konteynırları da belediye çalışanları tarafından atölyede galvaniz boyaları yenilenerek tekrar vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, ’’Çevre ve halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi noktasında atıkların toplanması ve temizlik hizmetinin aksatılmamasının büyük bir önem taşıyor. Daha temiz, sağlıklı ve yaşanılabilir bir Dumlupınar için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu amaçla, belediye olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için ekip arkadaşlarımız, gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcıyorlar’’ diye konuştu.(YD-EFE)
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