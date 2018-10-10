KÜTAHYA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:56

Dumlupınar ilçesine bağlı 2 köye su deposu

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine bağlı Eydemir ve Hamur köylerinde su deposu inşaat çalışmaları ilçe protokolü tarafından yerinde incelendi.Eydemir köyü sakinleri için son derece önemli bir yatırımın başlatıldığını belirten köy...

Dumlupınar ilçesine bağlı 2 köye su deposu
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Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine bağlı Eydemir ve Hamur köylerinde su deposu inşaat çalışmaları ilçe protokolü tarafından yerinde incelendi.

Eydemir köyü sakinleri için son derece önemli bir yatırımın başlatıldığını belirten köy Muhtarı Sait Mamak, ’’Kaymakamımıza ve değerli protokolümüze teşekkür ediyoruz. Köylerimiz yatırım aldıkça bizler seviniyoruz. Yıllardır süren su sorunumuz kısa sürede halledilecek inşallah. Ayrıca köyümüzde çilek yetiştiriciliği yapan vatandaşımızla kısa süreli bir sohbet edip, daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için bir takım çalışmalar için fikir birliğine vardılar. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

Kaymakam Abbasoğlu, daha sonra Hamur Köyünü ziyaret ederek, köyün sorunları ve çözümleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca Hamur köyündeki su problemini ortadan kaldıran ve yapımında sona gelinen su deposunu inceledi.(YD-EFE)
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