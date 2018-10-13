Dumlupınar’da birlik beraberlik

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakam Adulkerem Abbasoğlu, başkanlığında ilçenin sorunlarının ele alındığı geniş katılımlı istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları, il genel meclisi üyeleri katıldı.

Toplantıda ilçenin genel durumu, sorunları ve bunlara istinaden çözüm yolları hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu belirten Kaymakam Abbasoğlu, ’’Dumlupınar ilçemiz tarihte var olan değeriyle eşsizdir. 137 bin şehit bu topraklarda bu ülke için can vermiştir. Bizim vazifemiz, hep birlikte Dumlupınar’ın kabuğunu kırıp, ülke genelinde hak ettiği değere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır’’ dedi.

Toplantıda ayrıca köy muhtarlarından genel sorunlar ile ilgili bilgiler alındı. Daha sonra Kaymakam Abbasoğlu’nu Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ve ekibi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.(YD-EFE)