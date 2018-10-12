KÜTAHYA:
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12 Ekim 2018 Cuma 11:51

Dumlupınar’da yol çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, Küçük Aslıhanlar ve Büyük Aslıhanlar köylerini birbirine bağlayan yolda sıcak asfalt çalışmalarına başlandığı bildirildi.Devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyen Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem...

Dumlupınar'da yol çalışmaları
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Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, Küçük Aslıhanlar ve Büyük Aslıhanlar köylerini birbirine bağlayan yolda sıcak asfalt çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyen Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Şehitliklerimizin bulunduğu bölge için önemli bir çalışma olan Küçük Aslıhanlar ve Büyük Aslıhanlar köylerini birbirine bağlayan yolda, çalışmalar en kısa zamanda tamamlanacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Ayrıca Büyük Aslıhanlar’da bulunan Şehitliği ziyarette bulunduk ve bazı eksiklikler tespit ettik. Bunlar için gerekli çalışma talimatını hemen verdik. Rabbim tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin’’ dedi.

Daha sonra Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve daire amirleri, Dumlupınar ilçesinin tarihi değeri ve hak ettiği hedef kitleye ulaşması için bir araya geldi. Milli Parklar Sorumlusu Volkan Tanişman’ın gerekli bilgileri heyetle paylaştığı toplantı, Dumlupınar şehitlik ziyareti ile sona erdi.(YD-EFE)
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