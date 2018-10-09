Dumlupınar’ın yeni kaymakamı köy ziyaretlerine başladı

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Kızılca köyünü ziyaret ederek köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi.Köy muhtarı ve vatandaşlardan sorunlar ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Köylümüzün...

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Kızılca köyünü ziyaret ederek köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy muhtarı ve vatandaşlardan sorunlar ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Köylümüzün derdi her zaman önceliğimizdir. Köylerde yaşayan yaşlılarımızı özellikle ziyaret ediyorum. Onlar bizim en değerlerimizdir. Sorunlarını dinliyor ve ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekli yardımı, Sosyal Yardımlaşma Kurumu aracılığı ile tespit edip yapıyoruz’’ dedi.

Kaymakam Abbasoğlu, Kızılca köyü ziyareti sonrası ilçede faaliyet gösteren özel bir kömür madenine gidip, yapılan çalışmalar ve üretim hakkında işletme sorumlularından bilgiler aldı.