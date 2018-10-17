Elektrik trafosu patladı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Garp Linyit İşletmesi’ne ait Trafo Tesisi’nde bakım çalışmalarını yapıldığı sırada meydana gelen patlamada İsmail Gürgen, İsmail Özlü ve Emre Serbest isimli işçiler yaralandı.

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