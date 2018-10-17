KÜTAHYA:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:49

Elektrik trafosu patladı: 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde elektrik trafosunun patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Garp Linyit İşletmesi’ne ait Trafo Tesisi’nde bakım çalışmalarını yapıldığı sırada meydana...

Elektrik trafosu patladı: 3 yaralı
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde elektrik trafosunun patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Garp Linyit İşletmesi’ne ait Trafo Tesisi’nde bakım çalışmalarını yapıldığı sırada meydana gelen patlamada İsmail Gürgen, İsmail Özlü ve Emre Serbest isimli işçiler yaralandı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan işçiler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç .Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındıb

Jandarma patlamayla alakalı soruşturma başlattı. (Tİ - EFE)
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