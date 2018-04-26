KÜTAHYA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 13:10

Elektrik trafosunda korkutan yangın

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde elektrik trafosunda çıkan küçük çaplı yangın sonucu oluşan arıza yüzünden ilçe yaklaşık 5 saat elektriksiz kaldı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesinde bulunan elektrik trafosundan...

Elektrik trafosunda korkutan yangın
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde elektrik trafosunda çıkan küçük çaplı yangın sonucu oluşan arıza yüzünden ilçe yaklaşık 5 saat elektriksiz kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesinde bulunan elektrik trafosundan duman çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi elektrik pano kısmında çıkan yangının ana trafoya sıçramasını önleyerek olası bir facianın önüne geçtiler. Trafonun elektrik pano kısmında yangından zarar gören sigorta ve kablolar Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ekiplerinin uzun uğraşları sonucu değiştirilirken, ilçe yaklaşık 5 saat elektriksiz kaldı.(MA-EFE)
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