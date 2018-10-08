KÜTAHYA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:52

Emet Belediyesi’nden ağaçlandırma çalışmaları

Kütahya’nın Emet ilçesinde konutlaşmanın yoğunlaştığı, Termalkent, Cevizdere konutları, 2. Toki konutları mevkiinde 3 bin metrekare lik alanın halkın ortak yaşam alanı olarak faydalanabilmesi adına başlatılan sporla sağlıklı yaşam...

Emet Belediyesi'nden ağaçlandırma çalışmaları
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Kütahya’nın Emet ilçesinde konutlaşmanın yoğunlaştığı, Termalkent, Cevizdere konutları, 2. Toki konutları mevkiinde 3 bin metrekare lik alanın halkın ortak yaşam alanı olarak faydalanabilmesi adına başlatılan sporla sağlıklı yaşam merkezinde ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Emet Belediyesi tarafından gerçekleştirİlen çalışmalar kapsamında, Dumlupınar üniversitesi rektörlüğünden temin edilen ağaç sökme dikme makinası ile alanda ağaçlandırma çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, öncelikle bu alan üzerinde bin metrekare alanda yapılacak çalışmalar ile yürüyüş yolları, spor aletleri, kamelyalar, çeşme, piknik alanları ve çeşme yapılacağını ifade etti.

Koca, ’’Hükümet meydanımızdaki park çalışmamızla ilçenin merkezini halkımızın ortak kullanım alanına dönüştürmüştük. Yine bu alanda, hükümetin meydanınının alt kısmındaki alanda da park çalışmamız yapılacak. Termalkent gibi daha geniş yer bulabildiğimiz alanlarda halkımızın ortak kullanabileceği yaşam alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı yaparken, doğaya zarar vermeyecek yöntemlerle ağaçlandırma çalışmalarımızı yapıyoruz. Üniversite rekötürlüğümüzden temin ettiğimiz özel ağaç sökme dikme makinesi ile yıllarca beklenerek yeşillenecek alanımızı kısa sürede ağaçlandırıyoruz. Termalkentte yürüyüş yolları, zengin spor aletleri, piknik alanları bulunacak, spor ve yaşam merkezimiz yoğun konutlaşmanın yaşandığı bölgemizde, halkımızın ortak yaşam alanı olarak hizmetine sunulacak“ dedi.(YD-EFE)
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