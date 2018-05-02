Emet Belediyesi’nden Konya kültür gezisi

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından kadınlara yönelik kültür gezisi düzenlendi.Emet Belediyesi tarafından Konya’da dini ve tarihi mekanların tanıtımı amaçlanan kültür gezisine ilçeden 47 kadın vatandaş katıldı. Emet ilçesinde...

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından kadınlara yönelik kültür gezisi düzenlendi.

Emet Belediyesi tarafından Konya’da dini ve tarihi mekanların tanıtımı amaçlanan kültür gezisine ilçeden 47 kadın vatandaş katıldı. Emet ilçesinde düzenlediği İslami ve tarihi tiyatral gösteriler ile tanınan Muhammed Emin Kutlu’nun rehberlik ettiği gezide, Konya’nın manevi ve dini mekanları gezildi.

Belediye Başkanı Mustafa Koca, "İçinde bulunduğumuz 3 aylar münasebetiyle halktan kendilerine gelen talepler doğrultusunda daha önce İstanbul,Bursa, Çanakkale, Beypazarı, Safranbolu kültür gezileri yanında bu defada Konya iline bir kültür gezisi düzenledik. Ülkemizde tarihi, dini ve kutsal mekanlarımızın tanıtımı adına bu tür kültü gezilerine önem veriyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımızın kültürümüzü, tarihi ve dini zenginliklerimizi yakından tanımaları adına gerekli desteği vermeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)