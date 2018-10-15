Emet’e 50 iş yerinden oluşan yeni sanayi sitesi

Kütahya’nın 4. büyük ilçesi Emet’te 50 iş yerinden oluşan yeni sanayi sitesi inşaatında, çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Sanayi Sitesi inşaatının Emet ilçesi için son derece önemli bir yatırım olduğunu belirten Emet Esnaf...

Kütahya’nın 4. büyük ilçesi Emet’te 50 iş yerinden oluşan yeni sanayi sitesi inşaatında, çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Sanayi Sitesi inşaatının Emet ilçesi için son derece önemli bir yatırım olduğunu belirten Emet Esnaf Sanatkarları Odası Başkanı Abdullah Ünal, ’’Göreve geldiğimiz günden buyana, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda hemen hemen tüm esnafımızı ziyaret ettik. İlçenin en önemli ihtiyacının sanayi sitesi olduğu görüşünde birleştik. Sanayi ilçenin gelişmesinde olmazsa olmazdır. Şuanda çalışmalar hızla devam ediyor’’ diye konuştu.