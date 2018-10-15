Emet’e Etüt Merkezi

Kütahya’nın Emet ilçesinde, eski Anadolu Lisesi öğrenci yurdu binasının en üst katı Etüt Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, merkezin hayırlı olması temennisinde bulunarak, ’’Etüt...

Kütahya’nın Emet ilçesinde, eski Anadolu Lisesi öğrenci yurdu binasının en üst katı Etüt Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, merkezin hayırlı olması temennisinde bulunarak, ’’Etüt Merkezi, Kaymakamlık Proje Birimi başta olmak üzere, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile lise son sınıf öğrencileri ve mezun olan öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlıkları için açılmıştır. İlçemize hayırlı olsun" dedi.