Emetli Gaziler kahvaltıda buluştu

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşayan gaziler, Emet Kültür Evi’nin kendileri için düzenlediği kahvaltı etkinliğinde buluştu.

İlçede kutlanan Cevizdere Zaferi etkinlikleri kapsamında Emet Kültür Evi’nin davetlisi olarak etkinliğe katılan Gaziler, turizmci Mustafa Uçak’a teşekkür ettiler.

Kültür Evi işletmecisi Mustafa Uçak, yaptığı açıklamada, ’’Vatanımızın ve milletimizin bütünlüğü için mücadele etmiş Gazilerimizi ağırlamaktan onur duydum. Emet Kültür Evimiz içerisinde barındırdığı Osmanlı dönemine ait eserler ve yine Osmanlı dönemine ait lezzetleri taşıyan yemek ve ürünleriyle bölgemize hizmet etmektedir. Çalışanlarımızın kıyafetleri bile Osmanlı dönemine aittir. İşletme olarak her zaman il hedefimiz geçmişimizi, tarihimizi halkımıza ve özellikle gençlerimize aktarmak ve Kültür evinde düzenlediğimiz şark köşelerimizde var olan eserlerimizle onlara anlatmaktır. Gazilerimize bizleri onurlandırdıkları için teşekkür ediyor uzun ömürler diliyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)