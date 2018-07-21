Emetspor’un hizmet binası ve lokali hizmete sunuldu. Törene Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, daire müdürleri, kulüp yönetici ve futbolcuları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Emet din görevlilerinden Mustafa Şimşek’in duaları ile açılış kurdelesini Kaymakam Çiçek ve Başkan Koca kesti.

Kulüplerinin kuruluşunun 50. yılın da bir lokal merkezi hizmeti vererek gençleri bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Emetspor Başkanı Hüseyin Özbeyaz, "Kaymakamımız Hasan Çiçek’i ziyaret ederek boşalan eğitim binasının kulübümüze tahsisi ve yapmak istediklerimizi anlattık. Kendileri yakın ilgi göstererek destek verdiler ve bugün kulüp lokalimizi ilçemiz gençlerinin hizmetine açtık“dedi.

Gençleri alkol, sigara ve kötü alışkanlıklardan korumanın devletin ,kamu görevlilerinin birinci görevi olduğunu belirten Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ’’Bizler burada Emet Kaymakamlığı olarak devletimizin bir görevini yerine getirmek için büyük bir gayret içerisine girdik. Emetspor yöneticileri bundan 2-3 ay önce bizleri ziyaret ederek bu binayı kullanmak istediklerini ifade ettiler. Meslek hayatım boyunca spora ve sporcuya destek olmayı görev kabul etmiş bir idareci olarak kabul ettim. Buradaki amacımız öncelikle gençlerimizin nitelikli bir şekilde boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlamaktır. Bu binanın 2 katını Emetspor’a hizmete açarken gerekli desteği de verdik. Emetspor bir katını idari ve sporcuları için soyunma odaları olarak değerlendirirken, alt katını da gençlerimizin nitelikli zamanlarını geçirebilmeleri adına dizayn ettiler. Bu binanın üst katları ise yine gençlerimiz için halk eğitim müdürlüğümüz işbirliği ile müzik atölyeleri açtık. Buralarda başta piyano olmak üzere vurmalı ve üflemeli çalgılar ile gençlerimiz müzik eğitimi görecekler. Binamız spordan sanata gençlerimize hizmet verecek. Emet halkımıza, Emet gençlerimize hayırlı olsun. Gençlerimizin fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda gelişimi için burası bir kültür evi olacak"diye konuştu. (YD-EFE)