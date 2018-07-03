KÜTAHYA:
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03 Temmuz 2018 Salı 11:13

Emet’te 13 çiftçiye 390 bin TL hibe desteği

Kütahya’nın Emet ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında "Genç Çiftçi Hibe Desteği" proje başvuruları sonuçlandı.Tarımda...

Emet'te 13 çiftçiye 390 bin TL hibe desteği
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Kütahya’nın Emet ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında "Genç Çiftçi Hibe Desteği" proje başvuruları sonuçlandı.

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla bakanlıkça alına başvurular sonrası desteklemeler açıklandı. Bu kapsamda Emet ilçesinde 13 üretici 30’ar bin TL hibe desteği almaya hak kazandı.

İlçeye bağlı Yeniceköy’de bir üreticiye arıclık, Kayı köyünde 3 üreticiye büyük baş hayvan, Aydıncık, Kabaklar, İkibaşlı ve Yarış köylerinde birer üreticiye büyük baş hayvan, Günlüce, Yarış, Ömerfakı köylerinde küçük baş hayvan ve Yarış ve Aydıncık köylerinde birer üreticiye yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği alanlarında 30’ar bin TL hibe desteği sağlanacak.

Bu proje kapsamında Emet ilçesinde 13 üretici toplam 390 bin TL hibe desteği elde etmiş oldu. (YD-EFE)
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