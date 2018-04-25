Emet’te alt yapı ve sıcak asfalt çalışmaları

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Kütahya Valiliği İl Özel İdaresi ve KÖYDES kaynakları kullanılarak, alt yapısı geçen sene tamamlanan Bahatlar-Uzunçam grup köy yolunun sıcak asfalt yapımının, yoğun bir şekilde süren çalışmalar sonucu tamamlanarak, trafiğe açıldığını ve anayola bağlandığını açıkladı.

Kaymakam Çiçek, “ 8 kilometrenin üzerinde olan ve maliyeti 2 miyon TL tutan sıcak asfaltı tamamlanmış olan bu yol, vatandaşlarımıza daha kolay ve daha rahat ulaşım imkânı sağlayacaktır. 2018 yılında onarım, alt yapı ve sıcak asfalt çalışmaları büyük bir hızla sürecek ve çok sayıda köyü birbirine bağlayan grup yolları bitirilecek.Bunların tamamı sıcak asfalt olarak hedefleniyor. Emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)