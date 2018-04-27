Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı köylerden ve çeşitli bölgelerden kablo çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, 15 gündür jandarmanın takibinde olan M.Ç. ve M.K. isimli şahıslar, dün gece Emet Jandarmasının düzenlediği başarılı operasyonla yakalandı. Emet köyleri ve Emet-Tavşanlı yolu üzerinde bulunan telefon kablolarını çalan M.Ç. ve M.K isimli şahıslar adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.
Emet’te kablo hırsızları tutuklandı
Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı köylerden ve çeşitli bölgelerden kablo çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, 15 gündür jandarmanın takibinde olan M.Ç. ve M.K. isimli şahıslar, dün gece Emet Jandarmasının...