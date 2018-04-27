Emet’te kablo hırsızları tutuklandı

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı köylerden ve çeşitli bölgelerden kablo çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, 15 gündür jandarmanın takibinde olan M.Ç. ve M.K. isimli şahıslar, dün gece Emet Jandarmasının...

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı köylerden ve çeşitli bölgelerden kablo çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 15 gündür jandarmanın takibinde olan M.Ç. ve M.K. isimli şahıslar, dün gece Emet Jandarmasının düzenlediği başarılı operasyonla yakalandı. Emet köyleri ve Emet-Tavşanlı yolu üzerinde bulunan telefon kablolarını çalan M.Ç. ve M.K isimli şahıslar adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.