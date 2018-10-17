Emet’te kablo hırsızlığı

Ekipler tarafından M.E idaresindeki 35 PJC 45 plakalı araçta yapılan aramada 700 metre bakır haberleşme kablosu ile 2 testere,1 demir kesme makinası, 3 çift eldiven, 1 kerpeten, 1 tel kesme makinası ve 1 el feneri ele geçirildi.

Kütahya’nın Emet Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerinde ilçeye bağlı Örencik köyü yakınlarında durdurulan bir araçta, 700 metre bakır haberleşme kablosu ele geçirildi.Ekipler tarafından M.E idaresindeki 35 PJC 45 plakalı araçta...

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