KÜTAHYA:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 15:38

Emet’te kablo hırsızlığı

Kütahya’nın Emet Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerinde ilçeye bağlı Örencik köyü yakınlarında durdurulan bir araçta, 700 metre bakır haberleşme kablosu ele geçirildi.Ekipler tarafından M.E idaresindeki 35 PJC 45 plakalı araçta...

Emet'te kablo hırsızlığı
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Kütahya’nın Emet Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerinde ilçeye bağlı Örencik köyü yakınlarında durdurulan bir araçta, 700 metre bakır haberleşme kablosu ele geçirildi.

Ekipler tarafından M.E idaresindeki 35 PJC 45 plakalı araçta yapılan aramada 700 metre bakır haberleşme kablosu ile 2 testere,1 demir kesme makinası, 3 çift eldiven, 1 kerpeten, 1 tel kesme makinası ve 1 el feneri ele geçirildi.

Köylerden çaldığı kablolar ve malzemelerle yakalanan otomobil sürücüsü M.E., gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(YD-EFE)
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