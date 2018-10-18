Emet’te korunmaya muhtaç yaşlılara temizlik hizmeti

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakamlık tarafından korunmaya muhtaç yaşlı vatandaşlara yaşlı vatandaşlara evlerinde temizlik desteği veriliyor.

Projenin amacının, korunmaya muhtaç yaşlı vatandaşlar ile engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara ev ve giysi temizliği olduğunu belirten Kaymakam Hasan Çiçek, ’’Bu işi yapacak kadın çalışanlarımıza geçici de olsa bir gelir sağlanmaktadır. Yapılan hane ziyaretleri esnasında 2022 Sayılı Kanun gereği 65 yaş veya engelli aylığı alan, ekonomik yönden yoksulluk içinde yaşamını sürdüren ancak huzurevi hizmetini istemeyen korunmaya muhtaç yaşlılar ile 60 yaşın altında olup engelli ve bakıma muhtaç olan ve evde bakım desteğinden faydalanmayan, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen, yanında yardımcı olacak kimsesi olmayan, 3294 Sayılı Kanun kapsamında olan İlçemiz merkezi ve 8 köyümüzden 20 vatandaşımızın temizlik hizmetine başlanmıştır. 31 Aralık 2018 proje bitim tarihine kadar vatandaşlarımızın evleri ve giysileri dönemsel olarak temizlenecektir” diye konuştu.