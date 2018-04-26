KÜTAHYA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 21:38

Emet’te trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Emet Okullar Caddesindeki yolda seyir halinde olan 35 AN 6944 plakalı Enes Kırba yönetimindeki araç, ön lastiğinin patlaması sonucu, önce kaldırıma...

Emet'te trafik kazası: 2 yaralı
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Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emet Okullar Caddesindeki yolda seyir halinde olan 35 AN 6944 plakalı Enes Kırba yönetimindeki araç, ön lastiğinin patlaması sonucu, önce kaldırıma daha sonra duvara çarptı. Kazada şoför Enes Kırba ve araçta bulunan Resul Erdoğan yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Emet Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.(YD-EFE)
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